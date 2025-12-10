Previous
Las casitas. by lsod
359 / 365

Las casitas.

Lo único que recibimos en nuestra casita (la del lado derecho) son los avisos de pago de servicios públicos. No cartas. 🥴 😁
10th December 2025 10th Dec 25

Luis Ochoa

@lsod
Hola! Mi nombre es Luis Ochoa. Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Hace varios años inicié este proyecto pero no pude terminarlo....
99% complete

