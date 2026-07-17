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Text2Image Dragon in Library by lumpiniman
Photo 444

Text2Image Dragon in Library

Subject: Wise emerald dragon reading.
Setting: Ancient medieval library.
Composition: Perfectly centred and symmetrical.
Lighting: Warm golden candlelight with sun rays through a Gothic window.
Mood: Peaceful, magical, scholarly.
Colour palette: Greens, golds, warm browns.
Camera: Eye-level, approximately 35–50 mm equivalent.
Aspect ratio: 16:9.
Style: Cinematic fantasy realism, somewhere between classic book illustration and modern digital concept art.
Quality: Ultra-detailed, sharp focus, high dynamic range, 8K.

Created in photoshop with Gemini3 with Nano Banana.
17th July 2026 17th Jul 26

John Walton

ace
@lumpiniman
121% complete

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