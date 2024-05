Day 139

The Prinsenhof was originally part of the fifteenth-century St. Agatha Monastery. In August 1572, Prince William of Orange chose the easily defendable Delft as his location. He regularly stayed in the monastery complex confiscated by the Reformed administrators. Over the years, a cloth hall of the Merchant Adventures and from 1645 the guild of cloth weavers and traders were built in the separated half of the monastery chapel. The guest quarters of the Prinsenhof were furnished in 1658 as a dull, gray and dusty hall. ('Grein' is textile, part of which consisted of yarn made from silk; 'boring' is a plain, slightly twilled fabric.) Above the gate on the Oude Delft, a large stone was placed with the name and a relief, showing the activities can be seen in the cloth hall. Above it the coat of arms of Delft and the text Anno 1658. The sculpture was executed by Pieter Rijckx. He was city stonemason of Delft from 1658 to 1663. The gate was changed in 1775, when the Latin School was also established in part of the Prinsenhof.



Het Prinsenhof is van oorsprong een deel van het vijftiende-eeuwse Sint Agathaklooster. In augustus 1572 koos prins Willem van Oranje het goed verdedigbare Delft als vestigingsplaats. Hij verbleef regelmatig in het door de gereformeerde bestuurders in beslag genomen kloostercomplex. In de afgescheiden helft van de kloosterkapel kwamen in de loop der jaren een lakenhal van de Merchant Adventures en vanaf 1645 het gilde van lakenwevers en handelaren. Het gastenkwartier van het Prinsenhof werd in 1658 ingericht als saai, greine en stoffe-hal. (‘Grein’ is textiel waarvan een deel bestond uit garen gemaakt van zijde; ‘saai’ is een effen, licht gekeperde stof.) Boven de poort aan de Oude Delft werd een grote steen aangebracht met de naam en een reliëf, waarop de activiteiten in de lakenhal te zien zijn. Daarboven het wapen van Delft en de tekst Anno 1658. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd door Pieter Rijckx. Hij was 1658 tot 1663 stadssteenhouwer van Delft. Het poortje is in 1775 gewijzigd, want toen werd ook de Latijnse School in een deel van het Prinsenhof gevestigd.