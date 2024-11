Happy birthday dad!

Hoy era el cumpleaños de mi papá. Invitamos a toda la familia a nuestra casa a un almuerzo, comimos cangrejos, estuvieron muy ricos, me gustan mucho los cangrejos. Mi papá estaba muy feliz, siento que el mejor regalo para el es que toda su familia esté reunida, el ama mucho a su familia. Mi papá la pasó muy bien, me alegro mucho por eso. Me gusta ver a mi familia feliz, riendo uno con otros.