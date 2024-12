Naughty sister

Ese día estaba en mi casa viendo una película cuando de la nada empiezo a escuchar ruidos en el cuarto de mi hermana, así que, abro la puerta y me encuentro con esta escena. Nos reímos y me explicó que estaba haciendo un slime en el piso. Mi mamá estaba apunto de llegar así que, no pusimos a limpiar todo rápido y cuando llegó encontró todo mojado pero, no sospecho nada.