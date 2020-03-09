Бахетле

С утра мамуля уехала с подругой в санаторий на 10 дней - отдохнуть, полечиться, потанцевать вечерами и поплавать в бассейне.

Я хотела их отвезти, но опять метель! Трассы частично перекрыты. Весна, давай, скорее, я в тебя верю! Зима в этом году уж слишком шумная и буйная, но хоть не морозная. А это такая радость!

Поехали с сыном в Ш, потом в город. Немного непонятная и бестолковая поездка - зато под конец улучшили впечатление: в арену погонять на машинках. Сын суепргонщик! Хоть и анарзист, ездит без правил.

Люблю.

Вечером сделала съемочку. Маладэц.