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Весна в Сибири! Всем - любовь))) by natalytry
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Весна в Сибири! Всем - любовь)))

и всем Жизнь - вот этого малыша соседка 2 недели назад вытащила из лужи, не мог выкарабкаться, плакал, крошечный - только глазки открыл. Выкормила с пипетки. А кто-то выбросил ребенка... Но! Ему в итоге очень повезло.

Чудо день! Генеральная уборка, прогулка - запускали с сыном кораблики по ручьям. Долго!! Там, где я в детстве всю весну играла)))) Потом к бабуле в гости, пообщаться. Мини-лекция выслушана))) Она у меня боевая - в свои-то 82 года огонь просто.
Пооткидывали снег у подъезда. Весна!!!!
Потом баня и за руль - в ночную смену в аэропорт. Предпоследняя, ииихххха! Потом - фридом.
21st March 2020 21st Mar 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
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