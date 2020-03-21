Весна в Сибири! Всем - любовь)))

и всем Жизнь - вот этого малыша соседка 2 недели назад вытащила из лужи, не мог выкарабкаться, плакал, крошечный - только глазки открыл. Выкормила с пипетки. А кто-то выбросил ребенка... Но! Ему в итоге очень повезло.



Чудо день! Генеральная уборка, прогулка - запускали с сыном кораблики по ручьям. Долго!! Там, где я в детстве всю весну играла)))) Потом к бабуле в гости, пообщаться. Мини-лекция выслушана))) Она у меня боевая - в свои-то 82 года огонь просто.

Пооткидывали снег у подъезда. Весна!!!!

Потом баня и за руль - в ночную смену в аэропорт. Предпоследняя, ииихххха! Потом - фридом.