Мои друзья - это космос

Мега насыщенный день.
С утра сходила за шишками, сделала себе лесную корону для съемки с помощью клеевого пистолета. Пришла (с тремя пакетами ради 15 кадров) к Нате, пока детки весело играли, она мне сделала потрясный макияж, навели кудри и пошли в лес. Отснимались за 20 минут, и домой.
Наконец-то я сделала эту съемку!!! Как же давно планировала!!! И здесь авку поменяю тоже))))))
Я переоделась и мы пошли вчетвером в магазин. А тут и Любаша с Варюшей приехали - и мы поехали на пляж и на стадион на съемку.
Шикарно получилось! А видео, где они носятся в закатных лучах по зеленому газону - это шедевр!
Потом домой, экспресс прогулка на стадион, и они уехали домой. А у меня сил!!!!! Энергии!!!!!!
Спать не мг - атомная электростанция фигачит.
Сделала ночью съемку Нате. Довольная!!!!!!!