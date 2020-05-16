Горы....

Собрались и приехали!

Границу края не стали пересекать, чтобы потом на карантине не сидеть - да и какая разница, у нес тоже горы! Тем более везде все турбазы, кафе и прочее закрыты. А мы - дикарями, на берег Катуни...

Дико смотрится: никого, на Бирюзовой катуни - туркомплекса огромного, где всегда движ! А тем более: май, жара, выходные! Но никого))))

Остановились, разложились: столик, стульчики, костер, супчик в котелке, вокруг сосны и шум горной реки. Разговоры, смех. Тишина.... А запах!!! Можно ложками есть.

Спасибо, Жизнь...