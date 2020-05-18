Горы остались позади...

Второе чудное утро в горах у реки Катунью

Проснулись рано! Умыться в ледяной воде горной реки - одно из моих тревэл-фетишей.

И еще почистить зубы и после выпить холодной чистой воды. Душа и тело словно перезагружаются после таких ощущений.

А потом выяснилось, что у нас сел аккумулятор - не углядели вчера, что после подзарядки телефонов завод до конца не отключили. Но все решаемо)) Спокойно вскипятили чай на костре, позавтракали, пошли ловить попутки (к слову, из-за пандемии машины по этой дороге почти не ездят). Но нам повезло!!!!! Вторая машина оказалась подходящей и по высоте просвета (а мы в горки-ямы уехали, низкая машина не пройдет), и по мощности. И люди адекватные))))) Помогли, ура!

И поехали мы домой... Тяжеловато эти 4,5 часа дороги, тк стало заметно жарче, чем были эти 2 дня отдыха (мы успели нормальную погоду ухватить! Повезло опять)))))

Приехали, помыться и на кровать.... кайф.....

А вечером с Любашей побегали по стадиону - я давно не бегала, 5 кругов смогла осилить! Я молодец)))))