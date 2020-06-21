Случайное в подъезде

Купила клевую шляпу за 200 рэ))

Сегодня длинный день - ночная дорога домой (600км) через Кемерово. Толком не спалось в этот раз.

Заехала забрать сына, но было очень рано 5-30, уехали домой. По пути бабуля настойчиво просила к ней зарулить, заехали. Надавала много вкусных булочек - готовилась вчера, напекла.

Я на бодрячке, смоталась за Вовой, потом затопила баньку - отмыться от Дороги)), навела порядки дома. Брат с сыном собралии тумбу под ТВ - она классная!!

Потом меня расплющило - отдыхала...))

И вечером в гости - приехала Мелкая с семьей. Там такиииие хорошие новости......

И снова застолье и шашлык)))) Мы с мамой пораньше уехали - я подустала))

