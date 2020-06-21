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Случайное в подъезде by natalytry
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Случайное в подъезде

Купила клевую шляпу за 200 рэ))
Сегодня длинный день - ночная дорога домой (600км) через Кемерово. Толком не спалось в этот раз.
Заехала забрать сына, но было очень рано 5-30, уехали домой. По пути бабуля настойчиво просила к ней зарулить, заехали. Надавала много вкусных булочек - готовилась вчера, напекла.
Я на бодрячке, смоталась за Вовой, потом затопила баньку - отмыться от Дороги)), навела порядки дома. Брат с сыном собралии тумбу под ТВ - она классная!!
Потом меня расплющило - отдыхала...))
И вечером в гости - приехала Мелкая с семьей. Там такиииие хорошие новости......
И снова застолье и шашлык)))) Мы с мамой пораньше уехали - я подустала))
21st June 2020 21st Jun 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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