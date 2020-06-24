Пешая прогулка через лес на пляж

С утра встала: дома чисто, кушать не надо готовить, все дела сделаны. Мама на работе, сын у папы.

Странное ощущение)) Приходит сообщение от друга: Ты, наверное, загораешь?

Я решила, что это отличная идея))))

Спасибо, Саш, за подсказку.



И помчала через лес пешком. Быстро, тк комары - звери!

И так непривычно: можно ПРОСТО ЛЕЖАТЬ И ЗАГОРАТЬ (а не носиться, как обычно, за сыном, не быть его аниматором, и прочие радости материнства)

Отдохнула, думаю: добегу до центра, куплю линзы и на маршрутке домой. Но тут увидела машину как у Маши, списались с ней. В итоге она с детьми приехали, мы еще искупались, потом к ним - меня угостили вкусной освежающей окрошкой.

А тут и мама подхватила меня на машине. Красотища))) Все для меня)))

