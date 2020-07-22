Середина июля - а можно уже яблочки есть

Сибирь в этом оду удивляет))) У нас была очень ранняя, аномально жаркая весна, и совершенно прекрасное по погоде лето! И вообще, жизнь хо-ро-ша!)))
Вчера очень долго не могла уснуть - до 4-х примерно, а подъем в 7. Зато классно пообщалась с "ОТА".
Утро началось бодро: позвонила свекровь - у Вовы подскочила температура, всю ночь не спали. Медсестра по телефону порекомендовала вызвать скорую.
Я сказала, ничего не надо, сейчас сама приеду и все решу.
На машину и в Ш.
Сына забрала, в больницу отвезла. Осмотрели, отправили домой лечиться, через 2 дня на контроль.
И тут же, резко, после обеда, у нас одновременно с мамой тоже появились симптомы.
Обложились лекарствами, медом, лимоном, имбирем, будем гнать заразу.
Я сделала съемку Лиле и Лене. Красивые безбожно)))
Днем на движе успела покрасить в бане дверь входную, с др сторону морилкой обработала. Не хватило, расход оч большой, Риту попросила завезти купить еще три бутылки.
Спать легли рано, пусть сон лечит.