Томное. Вечернее.

Очередное судебное слушание.

Тяжело... Слезы, нервы.

Ну кааак можно быть таким человеком?... Вопрос риторический... Каждый решает, как ему поступать, сам.

Значит, так надо. Наверное.

Мне очень тяжело сейчас.

Днем поспала.

Вечер решила исправить: мамуля уехала в гости, а я вкусно с товарищем Лоусоном провела время.

Написала другу - говорю, купаться хочу. Сказал, бери купальник, через час буду. Посмеялась, не поверила.

Зря. В час ночи купалась на нашем пляже)))) И его заставила - новые ощущения необходимы, чтобы вкуснее было. Домой явилась в 4-30.

Спасибо, жизнь, за Людей.