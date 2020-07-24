Previous
Next
Томное. Вечернее. by natalytry
237 / 365

Томное. Вечернее.

Очередное судебное слушание.
Тяжело... Слезы, нервы.
Ну кааак можно быть таким человеком?... Вопрос риторический... Каждый решает, как ему поступать, сам.
Значит, так надо. Наверное.
Мне очень тяжело сейчас.
Днем поспала.
Вечер решила исправить: мамуля уехала в гости, а я вкусно с товарищем Лоусоном провела время.
Написала другу - говорю, купаться хочу. Сказал, бери купальник, через час буду. Посмеялась, не поверила.
Зря. В час ночи купалась на нашем пляже)))) И его заставила - новые ощущения необходимы, чтобы вкуснее было. Домой явилась в 4-30.
Спасибо, жизнь, за Людей.
24th July 2020 24th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
70% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise