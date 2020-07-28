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Шикарный день by natalytry
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Шикарный день

Поехала в город - вспышку в ремонт. Настроение огненное, этому оч способствует крутое общение с дружочком.
Вспышку тут же за 15 мин сделали - ура!!! В Галэкси: сандалии выбрала, купила. Красный спорт костюм никак не могу найти. Перемерила кучу, не нравится. В Леруа не купила шуруповерт, тк продавец флиртовал и сильно удивлялся: как это, для МЕНЯ шуруповерт нужен??? "...А как же мужчина ваш?"
Нет, говорю, мужчины, а если вы так настаиваете, могу вас сейчас с собой забрать))))))))))
Он застеснялся. Ржуууууу.
Вечером с сыном дрались подушками и веселились.
28th July 2020 28th Jul 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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