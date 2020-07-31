Огни ночного Новосибирска

Рано утром встали, Вову с собой и в Ш.
Сына папе отдала, рюкзак и чемодан в Любашину машину перекинула и в путь!
Дорога!!!! Солнце! Лето!
Любимая шикарная подруга-блондинка за рулем красной машинки!!!!!
Огненное общение, настроение прекрасное.
И.... абсолютно случайно.... едем... я вижу перед нами белый Аутлэндер.
Присматриваюсь: номер знакомый. Да ладно?????? Снимаю видео, отправляю Тане. Тут же перезваниваю:
- Ты или в Ватсапе видео загрузи, или в зеркало заднего вида посмотри)))))
- Да ладно??? Это вы на красной машинке гоните???))))
Ну вот надо же!!! Мы в Барнауле давно не виделись, а тут - на оживленнейшей трассе нашли друг друга)))
Домчали до заправки, пообнимались, по кофе и дальше в путь!
Приче самое интересное: когда выезжали из Брн, собрали почти все красные светофоры - Лю уже ругаться и нервничать начала (ей на работу успеть надо).
Так вот для чего это было)))))) Чтоб мы увиделись!
В общем, настроение после встречи улучшилось еще больше.
Долетели до Нска, Лю на работу, а я осталась дома - съемку сделать (3 дня до этого не могла собраться), приготовила ужин, сходила в магазин - за вкусным и за очень вкусным.
Лю приехала в 10 вечера, поужинали и переместились на балкон: вкусно пить вкусный виски, громко смеяться, делиться секретами и мыслями. И продуктивно общаться в WA с ОТА. И под музыку.
Я включила свою рандомную подборку на ЯМузыке, и это было нечто!!!!!! Музыка была прям транс и магия. Легли поздно.
Вечер охеренный.
Наш трек этой ночи: https://music.yandex.ru/album/10944865/track/66890465