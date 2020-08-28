Вид из мансардного окна

Настроение оч неровное.

Грядущий разговор страшит. Меня всю трясет как лист осиновый, но иду вперед зажмурив глаза.

Купила сыну рюкзак к 1 сентября - начало положено, главное вовремя))))))))

Пыталась с сыном медосмотр пройти - не получилось.

К 15-00 поехала в город в школу, и ..... и нас приняли в 1 класс....

Сижу, реву.....

Получилось, боже спасибо за все!!

Очень оперативно и с первого раза.

Состряпанный на коленке договор аренды решил все вопросы, ееее.

Посидела в машине, выдохнула и к Диме.

Отлично поговорили, много вопросов прояснилось в моей голове.

И вечерняя поездка по сияющему Городу с Музыкой - дааааа.....