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Вид из мансардного окна by natalytry
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Вид из мансардного окна

Настроение оч неровное.
Грядущий разговор страшит. Меня всю трясет как лист осиновый, но иду вперед зажмурив глаза.
Купила сыну рюкзак к 1 сентября - начало положено, главное вовремя))))))))
Пыталась с сыном медосмотр пройти - не получилось.
К 15-00 поехала в город в школу, и ..... и нас приняли в 1 класс....
Сижу, реву.....
Получилось, боже спасибо за все!!
Очень оперативно и с первого раза.
Состряпанный на коленке договор аренды решил все вопросы, ееее.
Посидела в машине, выдохнула и к Диме.
Отлично поговорили, много вопросов прояснилось в моей голове.
И вечерняя поездка по сияющему Городу с Музыкой - дааааа.....
28th August 2020 28th Aug 20

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора с камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни вместе с сыном, коллекционирую потрясающих друзей, живу!
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