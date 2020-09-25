Леопардовая шкура сбежала

на небо.

Насыщенный день!

Сына в школу (он на самокате, я быстрым шагом).

Со вторым фотографом из родителей наших школьников определились с локациями в дендрарии на съемку.

И после уроков повели их фотографироваться.

Сначала у школы, потом в парке.

Красавчики! В форме, мммм.

Днем продолжающиеся домашние дела по уборке и выбрасыванию хлама.

Съездила к автоэлектрику, обозначил цену замены центр замка 3,5тр. Пока отложила - завтра еще предстоит другой ремонт, более актуальный.

Промониторила мнения мужчин по поводу этой проблемы, сделала выводы.

И повела сына на пробное занятие по дзюдо, рядом с домом спортшкола.

Сыну нелегко. Но это очень полезно и важно. Наблюдала за занятием через камеру наблюдения - удобно придумано.

А вечером - к брату в Тит, завтра в 8 утра запись в мастеру по ремонту ам.

Шампанское нам со Светой купила)))