11/10/2020

Купалась!

Встала рано, в 6-40 - сын позвонил, сказал, что проснулся и сидит играет)))

Покачалась на качели с видом на море, поболтала с мамой по телефону, а рядом сидел местный котик мурлыка.

Вкусный завтрак, раннеутренние съемочки.

Пошли к морю, остановились на террасе, там утроили показательные выступления народных танцев - видео получилось просто огнище!

Насмеялись от души.

Спустились к мору, покупались, все тоже на позитиве.

Сборы и в дорогу.

Проехали через Новороссийск - понравился!! С сыном съездим вместе обязательно, покажу ему порт и корабли.

Девочек завезла в Тит, сама на ракете домой.

Вова закрыл случайно калитку и час прождал на улице, когда Дима со Степой вернутся. Я чуть позже приехала.

Хороший вечер, уютный и семейный.

Дима поставил дверь в Вовиной комнате, урррааа!!!!