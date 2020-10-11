11/10/2020

Купалась!
Встала рано, в 6-40 - сын позвонил, сказал, что проснулся и сидит играет)))
Покачалась на качели с видом на море, поболтала с мамой по телефону, а рядом сидел местный котик мурлыка.
Вкусный завтрак, раннеутренние съемочки.
Пошли к морю, остановились на террасе, там утроили показательные выступления народных танцев - видео получилось просто огнище!
Насмеялись от души.
Спустились к мору, покупались, все тоже на позитиве.
Сборы и в дорогу.
Проехали через Новороссийск - понравился!! С сыном съездим вместе обязательно, покажу ему порт и корабли.
Девочек завезла в Тит, сама на ракете домой.
Вова закрыл случайно калитку и час прождал на улице, когда Дима со Степой вернутся. Я чуть позже приехала.
Хороший вечер, уютный и семейный.
Дима поставил дверь в Вовиной комнате, урррааа!!!!