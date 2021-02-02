Очень хороший насыщенный день

Сына в школу.

Дома закрыла много своих висящих дел - довольная!

И даже пересадила цветы комнатные - будучи на улице, в саду, мама мия, как здорово. +17

Оперативно за сыном: забыла, что сегодня не четыре урока, а пять, приехала намного раньше. Зато позвонила Логопеду и выставила на продажу диски литые, которые не подошли к моей машине.

С Вовой купили радиоуправляемую машинку и не купили туфли в школу.

Машинка в итоге криво едет, пришлось мчать обратно в магазин и возвращать.

Домой, быстро собраться и на мастер-класс по рисованию в стиле скетчинг! Долго искала место для парковки, ох этот центр)) зато чудно прогулялась - теплоооо, а я в кофте и леггинсах и всё))))

Результат нарисованный очень впечатлил - для новичка замечательно))))

Но дороговато - безлимит в месяц стоит 10к, пока не готова.

Домой, экспресс-готовка ужина.

И поехали с сыном в ТЦ КП, за туфлями. Купили в первом же магазине, ура!!!

Вывод дня, так называемый личный инсайт: для личной моей продуктивности и радости от жизни мне надо полный ежедневник дел, где я успеваю и все личные дела,и домашние сделать,и что-то для развития. А чем дольше лежу, тем хуже мне