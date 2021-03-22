Банда команда

Утром мониторинг Hh и прочее сопутствующее. Правка резюме, например.
Поснимала автопортреты с орхидеей от букета. Зарядилась)))
Съездила в СП забрала свои новые духи Ревнивый Шоколад от Монталь.
Меня просто разрывает от восторга!!!!!
Горечь, сладость, послевкусие сумасшедшее... Даа!!
Днём забрали Дариуса, и поехали в парк победы. Шикарно провели время, и Дима приезжал. Дети устроили шумную бойню))) наши победили!!!
Чем добавила Сил: вечером отругала Лю, помирились, и камень с души ушел. Сменила всю везде постель. Очередной день больших стирок. Иду по марафону Хакамады третий день, там про ресурсы и пр. Зажигает!!