На фото Арбениной памяти в телефоне не хватило))))

Это нереальный день!!!!

С утра пораньше встали, нарядились и на последний звонок в школу - выпускникам Вова читал с другими детками стихотворения поздравительные. Торжественно, красиво, до мурашек.

Домой, переодеться и в Тит.

Там немного поспала (голова болит), и мы помчали втроем на Рок-Фестиваль, и это было ФАНТАСТИЧЕСКИ!!!!!

Сначла гр Элизиум, потом проект Горшенев, потом Глеб Самойлов, а потом....

Богиня Арбенина. Она разорвала все и всех. У меня нет слов, чтобы описать всю силу эмоций от этого концерта....