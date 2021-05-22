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На фото Арбениной памяти в телефоне не хватило)))) by natalytry
Photo 535

На фото Арбениной памяти в телефоне не хватило))))

Это нереальный день!!!!
С утра пораньше встали, нарядились и на последний звонок в школу - выпускникам Вова читал с другими детками стихотворения поздравительные. Торжественно, красиво, до мурашек.
Домой, переодеться и в Тит.
Там немного поспала (голова болит), и мы помчали втроем на Рок-Фестиваль, и это было ФАНТАСТИЧЕСКИ!!!!!
Сначла гр Элизиум, потом проект Горшенев, потом Глеб Самойлов, а потом....
Богиня Арбенина. Она разорвала все и всех. У меня нет слов, чтобы описать всю силу эмоций от этого концерта....
22nd May 2021 22nd May 21

Natalya Trushnikova

@natalytry
Сибирская болотная кикимора, переехала на жаркий юг России с сыном и камерой Canon. Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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