На фото Арбениной памяти в телефоне не хватило))))
Это нереальный день!!!!
С утра пораньше встали, нарядились и на последний звонок в школу - выпускникам Вова читал с другими детками стихотворения поздравительные. Торжественно, красиво, до мурашек.
Домой, переодеться и в Тит.
Там немного поспала (голова болит), и мы помчали втроем на Рок-Фестиваль, и это было ФАНТАСТИЧЕСКИ!!!!!
Сначла гр Элизиум, потом проект Горшенев, потом Глеб Самойлов, а потом....
Богиня Арбенина. Она разорвала все и всех. У меня нет слов, чтобы описать всю силу эмоций от этого концерта....