Додо

Хотела с песто вкуснейшую, но не хотелось ждать 30 минут - взяла пепперони.

А вообще, день-дребедень. С утра продуктивно: уборка, стирка, пр. домашние дела. Днем поспала, потом сгоняла в пиццерию - захотелось остро. Музыка в машине, окна нараспашку. Погоняла немного (обожаю водить! Обожаю свою машину!), потом в оптику - линзы пару, комплект чехол дорожный, таблетки энзимные. Раствор мне подарили)) Люблю продавцов в этом магазине!

И потом какое-то потерянное время. занятое не понятно чем. Сатурн что ли???

А вообще, фон так себе: тело болит, подташнивает - вот и нет сил. Хвори, кыш отсюда! Надоело, хватит.