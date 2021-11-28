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Поездка с Олей на море сорвалась, поэтому пусть будет продуктивное вс: съемку с пятницы обработать и отдать. Обед приготовить. Примчалась ко мне Оля: пошли гулять!!

Отличная прогулка по дендрарию, потом скатались до Ставропольской: суши, шопинг. Домой и ....

Попала в аварию. Ну как попала... Сама виновата: перепутала полосы (дурацкая развязка на Северной), и с джипом столкнулась. Итог: у него почти ничего (обвесы уберегли), у меня по касательной: задний бампер, крыло и дверь. Расстроилась ужасно((( Но человек очень адекватный попался: "У меня к вам нет претензий", - и уехал.... Спасибо ему.

Домой, душ, отдых.

Все дела - завтра.