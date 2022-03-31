+20, наконец-то..!

И сразу всё расцветает!)

Бодрое утро: соседка Оли в 7-30 с музыкой на максимум (а легли в 3).

Позавтракали, решила ехать на такси домой, не надо рисковать.

Остро захотелось устроить спа-салон дома: снять сухой и уставший свой верхний слой, скраб, маски-кремы и пр. Хорошо-то как!!!

Днём погуляла, с Лю на телефоне: все зацветает,ну какая красота.

Днём перерыв, собралась и в КП: шопинг не удался, но погуляла и вкусно покушала.

Оля забрала меня и вперёд: отогнали Камри, заехали в Бау Центр. Оля домой на такси, а я в гости. Вкусно накормили...

Неожиданный звонок: доставка цветов... Настроение всё лучше!!!

Жизнь, спасибо за всё...

