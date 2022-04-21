Улитка не поймала фокус ((

Встала в три ночи. Всё. Выспалась.

Выбрала и купила в интернет-магазине клёвый держатель для тб, дозаторы в ванную и блендер.

Нормальная ночка)))

Потом сделала съёмку.

Настроение прям зажглось!

И продуктивный активный день: повешали ящик-зеркало в ванную, разобрались с триммером, покосили траву. А уж как помогал сын, мммм!! Такой молодец, сильный очень. Посадили всё саженцы (три черешни, две груши, две сливы и яблоню).

Покрасила потолок в кухне - после установки светильников встала необходимость в доработке.

Устаю страшно