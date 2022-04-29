Морально непростой день.
С утра в поликлинику - забрать мед карточку Вовину.
Потом накупить вкусняшек одноклассникам сына и в школу: написать заявление об отчислении из школы в порядке перевода.
Сдала учебники, забрала документы.
Купить букет классному руководителю, Вову с собой и в школу снова: попрощаться с классом.
Грустно и страшно.
Снова перемены.
Хоть и знаю, что всё всегда идёт как надо - а тревожно очень.
Вова тоже немного грустит.
Днём дома. Сил мало.
Поездку в Величк перенесла на завтра.
Вечером ужин и рано спать - выключилась прям.