Морально непростой день.

С утра в поликлинику - забрать мед карточку Вовину.

Потом накупить вкусняшек одноклассникам сына и в школу: написать заявление об отчислении из школы в порядке перевода.

Сдала учебники, забрала документы.

Купить букет классному руководителю, Вову с собой и в школу снова: попрощаться с классом.

Грустно и страшно.

Снова перемены.

Хоть и знаю, что всё всегда идёт как надо - а тревожно очень.

Вова тоже немного грустит.

Днём дома. Сил мало.

Поездку в Величк перенесла на завтра.

Вечером ужин и рано спать - выключилась прям.