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by natalytry
Photo 868

ЛД.
Утром начала порядки наводить, потом телефонный звонок - и тревожные новости, надо ехать в Величк. Отвезти и привезти. Скрестили пальчики и молимся за здоровье хороших людей.
Я к себе, хотела отдохнуть, но рукам нужна работа: разобрала багажник у машины (после снятия и установки газа там беспорядок), полностью отмыла салон, с профамом.
И как только закончила протирать кузов насухо - пошел дождик 😂. Весело, учитывая, что его две недели не было.
Вовремя, ото ж)))
Полила саженцы и в город.
Приготовить ужин, вкусно покушать.
Оля приехала, чудно прогулялись по району.
9th June 2022 9th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
237% complete

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