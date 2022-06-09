ЛД.

Утром начала порядки наводить, потом телефонный звонок - и тревожные новости, надо ехать в Величк. Отвезти и привезти. Скрестили пальчики и молимся за здоровье хороших людей.

Я к себе, хотела отдохнуть, но рукам нужна работа: разобрала багажник у машины (после снятия и установки газа там беспорядок), полностью отмыла салон, с профамом.

И как только закончила протирать кузов насухо - пошел дождик 😂. Весело, учитывая, что его две недели не было.

Вовремя, ото ж)))

Полила саженцы и в город.

Приготовить ужин, вкусно покушать.

Оля приехала, чудно прогулялись по району.