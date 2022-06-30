Сумасшедший день

Утром встала пораньше, ноут, телефон - и работать. Сегодня доделать объем, пока тариф не сгорел, а дальше только корректировать выставленное.

До обеда славно потрудилась, приготовить и покушать, душ, убраться перед уходом и в Тит: нужно подобрать запаску.

Оля приехала, тоже на пару консультаций по машине.

И решили ещё и сразу поставить компрессор кондиционера, а то месяц катаю его в багажнике.

Пока ставили, помогла Саше привести в приличный вид вход в посещение для арендатора.

Кондиционер заправили, все сделали... а он не работает, проблема с электрикой.

Значит, снова идём дальше..

В город, остановиться с Олей и поорать (часть финансовых планов пошла не по плану), выдохнуть, развернуть ситуацию в свою сторону - и в город.

В КП, забрать в Спортмастере заказ...и снова эпопея с машиной. Клеммы-аккумулятор-не заводится... Подорвала опять Олю, Сашу Апель.

Ох и... в итоге решила, до сервиса.

Санторини - отснять Олину машину на продажу.

Из последних сил - домой...

Продукты на завтрашнее путешествие, душ и выкл..

Завтра большой день!