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Сумасшедший день by natalytry
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Сумасшедший день

Утром встала пораньше, ноут, телефон - и работать. Сегодня доделать объем, пока тариф не сгорел, а дальше только корректировать выставленное.
До обеда славно потрудилась, приготовить и покушать, душ, убраться перед уходом и в Тит: нужно подобрать запаску.
Оля приехала, тоже на пару консультаций по машине.
И решили ещё и сразу поставить компрессор кондиционера, а то месяц катаю его в багажнике.
Пока ставили, помогла Саше привести в приличный вид вход в посещение для арендатора.
Кондиционер заправили, все сделали... а он не работает, проблема с электрикой.
Значит, снова идём дальше..
В город, остановиться с Олей и поорать (часть финансовых планов пошла не по плану), выдохнуть, развернуть ситуацию в свою сторону - и в город.
В КП, забрать в Спортмастере заказ...и снова эпопея с машиной. Клеммы-аккумулятор-не заводится... Подорвала опять Олю, Сашу Апель.
Ох и... в итоге решила, до сервиса.
Санторини - отснять Олину машину на продажу.
Из последних сил - домой...
Продукты на завтрашнее путешествие, душ и выкл..
Завтра большой день!
30th June 2022 30th Jun 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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