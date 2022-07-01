Морская опаленная

Первый день на море!
Утро было бешеным: сборы, выехать. Через полчаса дороги вспомнить, что не взяли важное. Вернуться.
Возле дома услышала, что под капотом что-то булькает.
Психую.
Еду в сервис - а у меня нет антифриза вообще.
Еду покупаю, заливаю.
Слава богу, все так получилось - а не худшее в дороге...
В итоге в ЧД - только в 14-30.
Установка лагеря, и к морюшку...
Купание, отдых.
Ужин.
И никаких дискотек - спааать.....
Я в полном минусе, мне нужен душевный санаторий: прийти в себя и набраться сил