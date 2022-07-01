Морская опаленная

Первый день на море!

Утро было бешеным: сборы, выехать. Через полчаса дороги вспомнить, что не взяли важное. Вернуться.

Возле дома услышала, что под капотом что-то булькает.

Психую.

Еду в сервис - а у меня нет антифриза вообще.

Еду покупаю, заливаю.

Слава богу, все так получилось - а не худшее в дороге...

В итоге в ЧД - только в 14-30.

Установка лагеря, и к морюшку...

Купание, отдых.

Ужин.

И никаких дискотек - спааать.....

Я в полном минусе, мне нужен душевный санаторий: прийти в себя и набраться сил