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Морская опаленная by natalytry
Photo 882

Морская опаленная

Первый день на море!
Утро было бешеным: сборы, выехать. Через полчаса дороги вспомнить, что не взяли важное. Вернуться.
Возле дома услышала, что под капотом что-то булькает.
Психую.
Еду в сервис - а у меня нет антифриза вообще.
Еду покупаю, заливаю.
Слава богу, все так получилось - а не худшее в дороге...
В итоге в ЧД - только в 14-30.
Установка лагеря, и к морюшку...
Купание, отдых.
Ужин.
И никаких дискотек - спааать.....
Я в полном минусе, мне нужен душевный санаторий: прийти в себя и набраться сил
1st July 2022 1st Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
241% complete

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