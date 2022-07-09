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Собака-улыбака by natalytry
Photo 890

Собака-улыбака

Хорошее утро...
Медленное и смешное.
Странное и довольное.
Сходили забрали машину из ремонта.
Теперь на приборной панели есть волшебная красная кнопка.
Ну хоть так))
На Северную, купить объектив 55мм.
Потом за детьми и в Величк.
Там Вика приехала, пообщались.
Заказала холодильник с доставкой, остаюсь с ночёвкой.
А Оля домой, Вика довезёт.
Оставила мне свою младшенькую, так что у меня чудесный дет сад.
Покормить, помыть детей, постельки им. Такая идиллия)))
Сама в душ, вроде - уф, спать...
И неожиданные гости! Ну взбодрилась)))))
9th July 2022 9th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
244% complete

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