Собака-улыбака

Хорошее утро...
Медленное и смешное.
Странное и довольное.
Сходили забрали машину из ремонта.
Теперь на приборной панели есть волшебная красная кнопка.
Ну хоть так))
На Северную, купить объектив 55мм.
Потом за детьми и в Величк.
Там Вика приехала, пообщались.
Заказала холодильник с доставкой, остаюсь с ночёвкой.
А Оля домой, Вика довезёт.
Оставила мне свою младшенькую, так что у меня чудесный дет сад.
Покормить, помыть детей, постельки им. Такая идиллия)))
Сама в душ, вроде - уф, спать...
И неожиданные гости! Ну взбодрилась)))))