Собака-улыбака

Хорошее утро...

Медленное и смешное.

Странное и довольное.

Сходили забрали машину из ремонта.

Теперь на приборной панели есть волшебная красная кнопка.

Ну хоть так))

На Северную, купить объектив 55мм.

Потом за детьми и в Величк.

Там Вика приехала, пообщались.

Заказала холодильник с доставкой, остаюсь с ночёвкой.

А Оля домой, Вика довезёт.

Оставила мне свою младшенькую, так что у меня чудесный дет сад.

Покормить, помыть детей, постельки им. Такая идиллия)))

Сама в душ, вроде - уф, спать...

И неожиданные гости! Ну взбодрилась)))))