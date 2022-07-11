Закат бесконечно длинного дня

Ночное под жутким ливнем: отвезти на работу, обалдеть от море-лужи на Средней.
Немного в сон, потом собраться и прям пораньше домой.
Начать подготовку к отчёту, потом на Атарбекова. Не успеваю, волнуюсь, но делаю, делаю.
Победила!! Все оперативно организовала и сдала этот самый страшный отчёт))
Фууууухххх.....
Лечу в Величк.
Приехала и снова в полном шоке от перемен: в спальне кровать, детская организована, в кухне "новая" белая этажерка - такой кайф!!! Обожаю свою подругу))))))
В магазин за продуктами, обед, небольшой отдых и в Динскую: очередные похороны завтра. Жуть просто.
Вернуться.
Вечером приехала Вика, уютное общение и маникюр красный сделала.
Один день за три.. обожать