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Полосы света на прозрачной шторе by natalytry
Photo 900

Полосы света на прозрачной шторе

С утра убраться в квартире, отфотографировать - надо Олино объявление переделать, там ужасные фотографии и текст нечитаемый.
Готово, но на ее профиле не пропускает новое бесплатное.
После обеда переделала на свой профиль.
Съездили в Фотосклад, решила с Сони 55 мм.
Отдохнуть днём не получается - то дети, то звонки.
Ближе к вечеру без сил. На машину и вдвоём с Вовой - ко мне домой.
Собаку попроведовали - там, тьфу-тьфу, всё хорошо.
Выгрузила багажник вещей, цыганская жизнь.
Разбирать сил нет.
Позвонила Лю, долго общались.
Я под разговоры с ней успела пару стирок разведать и обклеить шкаф под раковиной в кухне обклеить под мрамор. Неплохо)))
17th July 2022 17th Jul 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
246% complete

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