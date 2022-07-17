Полосы света на прозрачной шторе

С утра убраться в квартире, отфотографировать - надо Олино объявление переделать, там ужасные фотографии и текст нечитаемый.

Готово, но на ее профиле не пропускает новое бесплатное.

После обеда переделала на свой профиль.

Съездили в Фотосклад, решила с Сони 55 мм.

Отдохнуть днём не получается - то дети, то звонки.

Ближе к вечеру без сил. На машину и вдвоём с Вовой - ко мне домой.

Собаку попроведовали - там, тьфу-тьфу, всё хорошо.

Выгрузила багажник вещей, цыганская жизнь.

Разбирать сил нет.

Позвонила Лю, долго общались.

Я под разговоры с ней успела пару стирок разведать и обклеить шкаф под раковиной в кухне обклеить под мрамор. Неплохо)))

