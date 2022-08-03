Гк

Утро на лайте, поваляшки кроватные.

После обеда - сборы и домой. И как-то плохо очень стало с самочувствием. Непонятно ((( по пути заехать в архипку, но не купаться - а лучше не становится.

В итоге перерыв в ГК.

И скорее, скорее домой - уже через истерику внутреннюю, сил ноль, глаза закрываются, и ничего не помогает.

Летела с огромной скоростью и молилась, чтобы просто доехать.

А дома будет хорошо....

Добрались, хвала богам....

Борщ не приготовила, отключилась с температурой...

Ночью - подъемы, пить воду, пить таблетку.