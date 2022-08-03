Утро на лайте, поваляшки кроватные.
После обеда - сборы и домой. И как-то плохо очень стало с самочувствием. Непонятно ((( по пути заехать в архипку, но не купаться - а лучше не становится.
В итоге перерыв в ГК.
И скорее, скорее домой - уже через истерику внутреннюю, сил ноль, глаза закрываются, и ничего не помогает.
Летела с огромной скоростью и молилась, чтобы просто доехать.
А дома будет хорошо....
Добрались, хвала богам....
Борщ не приготовила, отключилась с температурой...
Ночью - подъемы, пить воду, пить таблетку.