Ночью - ливень, гром, гроза: не было дождей месяц, такое облегчение. И свежесть.

Утро: вкусный завтрак, собраться и в город - за документами и ноутом. Вову завезла к девчонкам поиграть, а мы с Олей все забрали.

Вернулась в Величк, и в школу, там очередь, а документы не приняли. Завтра утром - как директор будет на месте.

Домой, приготовила обед, уборка, перестановку в детской - как сын хочет.

Вещи его сложили, навели красоту.

И с переменным успехом - то домашние дела, то силы кончаются.

Долечиваюсь.

Вечером много общались, на серьезные темы - что такое дружба, любовь, какие качества важны в близких. Интересно так Вову слушать.

Сказку почитала, обнимашки и отдых...

Хороший день.

Новая жизнь.

Пока многое непонятно, но мне нравится.