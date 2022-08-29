Ночью - ливень, гром, гроза: не было дождей месяц, такое облегчение. И свежесть.
Утро: вкусный завтрак, собраться и в город - за документами и ноутом. Вову завезла к девчонкам поиграть, а мы с Олей все забрали.
Вернулась в Величк, и в школу, там очередь, а документы не приняли. Завтра утром - как директор будет на месте.
Домой, приготовила обед, уборка, перестановку в детской - как сын хочет.
Вещи его сложили, навели красоту.
И с переменным успехом - то домашние дела, то силы кончаются.
Долечиваюсь.
Вечером много общались, на серьезные темы - что такое дружба, любовь, какие качества важны в близких. Интересно так Вову слушать.
Сказку почитала, обнимашки и отдых...
Хороший день.
Новая жизнь.
Пока многое непонятно, но мне нравится.