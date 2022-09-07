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by natalytry
Photo 954

Встала очень рано, в 5.
Ну а что теперь делать? Собралась и на утреннюю прогулку.
Небольшая получилась, сил не очень много.
Переживаю на этот счёт, но что поделать - коварная болячка до сих пор напоминает о себе. Пью горстями витамины и стимуляторы - должны скоро подействовать.
Дособирала оставшиеся вещи. Опять полная машина.
Вова уроки сделал, собрались и через Олю - домой.
Оля огромную коробку продуктов передала, добытчица)))
Вову в школу.
И день домашних дел: разобрала одежду, теперь шкаф полон.
Разобрать с гардиной в спальне, обрезала, подшила, погладила и повесила штору.
Красотища!!!
Вечером девочки в гости приехали, допоздна сидели, общались, чай пили. Милотааа
7th September 2022 7th Sep 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
261% complete

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