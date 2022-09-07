Встала очень рано, в 5.

Ну а что теперь делать? Собралась и на утреннюю прогулку.

Небольшая получилась, сил не очень много.

Переживаю на этот счёт, но что поделать - коварная болячка до сих пор напоминает о себе. Пью горстями витамины и стимуляторы - должны скоро подействовать.

Дособирала оставшиеся вещи. Опять полная машина.

Вова уроки сделал, собрались и через Олю - домой.

Оля огромную коробку продуктов передала, добытчица)))

Вову в школу.

И день домашних дел: разобрала одежду, теперь шкаф полон.

Разобрать с гардиной в спальне, обрезала, подшила, погладила и повесила штору.

Красотища!!!

Вечером девочки в гости приехали, допоздна сидели, общались, чай пили. Милотааа