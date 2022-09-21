Я бы не хотела, чтобы 21 сентября 2022 существовало.
Но оно есть.
А ещё есть объявление о мобилизации.
И с этим я ничего не могу сделать.
А у меня.... А у меня казан на 12л пришел, обалденный, в выходные тестировать с новой печкой планировали. А ещё я шторы серые графитовые в детской комнате повесила... Я обед готовлю и сына целую..
Я жить ХОЧУ.
Мирно. В мире.
А тут стоишь и рыдаешь в голос - а кого заберут в первую очередь??? Моих близких??
А Краснодар находится от границы в 300км, и это так мало...
Телефон сегодня не замолкал.
Всем страшно. Надо пережить.
И об этом дне: днём домашние дела, дети-обеды-уроки-уборка.
Вечером в город, Вова к Оле, а я красный К-ъ. Тревога немного успокоенная..