Я бы не хотела, чтобы 21 сентября 2022 существовало.

Но оно есть.

А ещё есть объявление о мобилизации.

И с этим я ничего не могу сделать.

А у меня.... А у меня казан на 12л пришел, обалденный, в выходные тестировать с новой печкой планировали. А ещё я шторы серые графитовые в детской комнате повесила... Я обед готовлю и сына целую..

Я жить ХОЧУ.

Мирно. В мире.

А тут стоишь и рыдаешь в голос - а кого заберут в первую очередь??? Моих близких??

А Краснодар находится от границы в 300км, и это так мало...

Телефон сегодня не замолкал.

Всем страшно. Надо пережить.

И об этом дне: днём домашние дела, дети-обеды-уроки-уборка.

Вечером в город, Вова к Оле, а я красный К-ъ. Тревога немного успокоенная..