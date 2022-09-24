Всё, я вышла из анабиоза. Я жива, ура!!
Утром собрала персики, подобрала и выбросила плохие.
Хорошие - нарезала, подготовила к варенью. Но пока в морозилку, доделывать потом.
Отстояла субботу для себя.
С Вовой поехали в город, его в гости, сама поехала купила ботфорты на шпильке. Ай красотоища!
И прогулялась по юбику по новому рождественскому парку. Очень понравилось.
Погода интересная сегодня - то идеальное небо, то резко дождище.
И вечером отличное - покатушки на электросамокатах по дендрарию. Хоть и прохладно, но сколько удовольствия!!! Вернулись, только согрелась, как отключилась....