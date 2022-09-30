Утром через Олю - в Величк: купили по пути в семейном Магните чудный почти черный плед в комнату сына. Вова в школу, на пару часов.
Я поспала, сын вернулся, и снова в город: купить ботинки грубые и зелёный плед мне в Бигшопе. А Оля красный костюм и кроссы в цвет. Красотища!
Жарища, платья с тонкими бретелями и босоножки. А на Алтае снег выпал. Растает ещё, конечно.
ПЭК, забрать посылки.
И домой по пробкам пятничным.
Без сил... В ноль (ругалась по ва и злилась, и расстраивалась).
Дома сын приготовил салат любимый, включили Букашек, лампу и уютно перекусили.
Спать пораньше, посылки даже не трогала.