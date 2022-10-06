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by natalytry
Photo 986

Подъем в 5 утра.
Список дел составила, решила сегодня скатать в город отчет сдать.
Красивая утренняя дорога. Туманно.
Отчет очень быстро сдала, поехала купила теплый спортивный костюм - бледный мятный оттенок, довольная!!!!
Домой. Экспресс-обед, вкуснейший и красивый. Мне стало нравиться вкусно сервировать.
Днем экспресс-уборка и большое дело: разобрала варенье. Там его литров 15, караул просто. Почти победила, наконец-то!!!
Когда занимаюсь домашними делами, слушаю аудиокнигу Мастер и Маргарита. Нравится..
На ужин отбивные в духовке, снова очень вкусно))
Вечером помогла сыну с английским (очень много заданий).
И наконец-то скинула все фотографии с телефона на ноутбук - уууу полночи попытки навести там порядок.
6th October 2022 6th Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
270% complete

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