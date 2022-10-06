Подъем в 5 утра.

Список дел составила, решила сегодня скатать в город отчет сдать.

Красивая утренняя дорога. Туманно.

Отчет очень быстро сдала, поехала купила теплый спортивный костюм - бледный мятный оттенок, довольная!!!!

Домой. Экспресс-обед, вкуснейший и красивый. Мне стало нравиться вкусно сервировать.

Днем экспресс-уборка и большое дело: разобрала варенье. Там его литров 15, караул просто. Почти победила, наконец-то!!!

Когда занимаюсь домашними делами, слушаю аудиокнигу Мастер и Маргарита. Нравится..

На ужин отбивные в духовке, снова очень вкусно))

Вечером помогла сыну с английским (очень много заданий).

И наконец-то скинула все фотографии с телефона на ноутбук - уууу полночи попытки навести там порядок.