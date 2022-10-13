Насыщенный день.

Подъем, сразу собраться, завтрак, записку сыну и в город. Забрала бронепровода, свечи, свечной ключ, поменяли всё. Машинка полетела!!! Какой кайф!! Ракета просто.

Погода еще такая замечательная: по осеннему свежо, но солнце жарит - контрасты.

В Тит заехала к Александру, уехала со стулом Вове.

И работать скоро будем.

Купила большие рамки для фотографий.

Днём приготовила солянку.

Вечером разбирала фотографии распечатанные и развешала по стенам. На душе́ - концентрация домашнего уюта и какой-то нежной слабости.. ностальгии...