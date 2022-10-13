Previous
Next
by natalytry
Photo 991

Насыщенный день.
Подъем, сразу собраться, завтрак, записку сыну и в город. Забрала бронепровода, свечи, свечной ключ, поменяли всё. Машинка полетела!!! Какой кайф!! Ракета просто.
Погода еще такая замечательная: по осеннему свежо, но солнце жарит - контрасты.
В Тит заехала к Александру, уехала со стулом Вове.
И работать скоро будем.
Купила большие рамки для фотографий.
Днём приготовила солянку.
Вечером разбирала фотографии распечатанные и развешала по стенам. На душе́ - концентрация домашнего уюта и какой-то нежной слабости.. ностальгии...
13th October 2022 13th Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
271% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Server 2 Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise