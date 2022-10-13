Насыщенный день.
Подъем, сразу собраться, завтрак, записку сыну и в город. Забрала бронепровода, свечи, свечной ключ, поменяли всё. Машинка полетела!!! Какой кайф!! Ракета просто.
Погода еще такая замечательная: по осеннему свежо, но солнце жарит - контрасты.
В Тит заехала к Александру, уехала со стулом Вове.
И работать скоро будем.
Купила большие рамки для фотографий.
Днём приготовила солянку.
Вечером разбирала фотографии распечатанные и развешала по стенам. На душе́ - концентрация домашнего уюта и какой-то нежной слабости.. ностальгии...