Отличный, но эмоционально неровный день.

С утра до обеда сделала вчерашнюю съёмку - довольная новым объективом очень!!

Потом собрались и в город: Оля пригласила нас в боулинг сходить.

По пути нервное общение с сыном - взрослеет, границы старательно раздвигает, его личное ощущение центра вселенной зашкаливает.

Но в итоге пришли в общему мнению.

Хоть и стоило многих нервных клеток.

В боулинге очень круто - Вова играл впервые, но как будто уроки проходил - такой молодец.

Прогулялась с Олей, туфли ей посмотрели.

Через Леруа к Степе.

Потом к Оле домой - девичник с Викой и Леной.

И в ХаратсПаб на юмр - такой стильный интерьер.

Чуть не уснула, безудержный угар)))