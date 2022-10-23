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by natalytry
Photo 1008

Отличный, но эмоционально неровный день.
С утра до обеда сделала вчерашнюю съёмку - довольная новым объективом очень!!
Потом собрались и в город: Оля пригласила нас в боулинг сходить.
По пути нервное общение с сыном - взрослеет, границы старательно раздвигает, его личное ощущение центра вселенной зашкаливает.
Но в итоге пришли в общему мнению.
Хоть и стоило многих нервных клеток.
В боулинге очень круто - Вова играл впервые, но как будто уроки проходил - такой молодец.
Прогулялась с Олей, туфли ей посмотрели.
Через Леруа к Степе.
Потом к Оле домой - девичник с Викой и Леной.
И в ХаратсПаб на юмр - такой стильный интерьер.
Чуть не уснула, безудержный угар)))
23rd October 2022 23rd Oct 22

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
276% complete

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