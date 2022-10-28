Международный день дзюдо

*и самбо)))

Поехала с утра на мойку, помыла машину брату - в благодарность за то, что он моей занимается. Вторая часть благодарности - это мини-праздник для деток завтра в честь окончания первой четверти.

Помыла, пропылесосила - ай красотааа.

А у Вовы последний день учебы, классный час! И домой, ура, поздравляю!!!

Скатали с Вовой до Воронцовской, взяла справку о болезни. Теперь знаю, где работает наш педиатр.

И приехал брат с женой и мелким: надо на дом съездить, я с ними. В этот раз взяли ключи, всё внутри посмотрели.

Определили фронт работ))) их много, но как же это интересно!!!

Вернулись ко мне, схему дома рисовали, имеющуюся мебель предварительно мысленно расставляли, список покупок самых первых и важных писали. Ай интересно всё это )))

А вечером на праздник на самбо - сегодня тренировка с родителями.

Получила кучу удовольствия))) насмеялись.

Бегали, прыгали, ползали, перевороты делали.

Деткам вкусняшки, шары, сувениры, фото на память!

Домой...

И ночная уборка: разбирала шкаф, убирала летние вещи. Дома чисто и восхитительно