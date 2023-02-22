Очень насыщенный день.
Подъем в 6, и в город. За Олей, на ее машину и на Атарбекова.
Приехали за час до открытия сзщ.
И сдали!! Все приняли!
Да, побегали мы: дораспечатать, исправить, объяснить, переделать, открыть новый счёт. Но. Но!!! Победили, уиииии!!! Какие ж мы молодцы, Банда девичья.
На ракете за Олиным милым, отвезли его на работу. Забрали исковое и не успели в суд: предпраздничный день. Но успели остальное: все распечатать и переделать, отправить письмо на почте, пр.
Глаза горят)))
По пробкам домой.
Вечером дома ссоры и немирье.
И это переживём