Очень насыщенный день.

Подъем в 6, и в город. За Олей, на ее машину и на Атарбекова.

Приехали за час до открытия сзщ.

И сдали!! Все приняли!

Да, побегали мы: дораспечатать, исправить, объяснить, переделать, открыть новый счёт. Но. Но!!! Победили, уиииии!!! Какие ж мы молодцы, Банда девичья.

На ракете за Олиным милым, отвезли его на работу. Забрали исковое и не успели в суд: предпраздничный день. Но успели остальное: все распечатать и переделать, отправить письмо на почте, пр.

Глаза горят)))

По пробкам домой.

Вечером дома ссоры и немирье.

И это переживём