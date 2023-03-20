А вот и феи проснулись!

Чудесное утро: с Вовой и Стё погуляли по дендрарию. Парни отдельно))) большие уже.
Я активно пообщалась с моей солнечной - и, наверное, в процессе общения приняла решение о своем доме.... Который не мой, конечно. Не мой....
Грядут перемены, мой друг.
Снова...
Все кругом зацветает, такое счастье БОЖЕ!!
Даже дошли до павлинов, у них начало брачного периода.
Дома неладно, всё продолжается... Поэтому поехали четко к школе.
Через цветочный, через букет из жёлтых тюльпанов шикарный. Это догонка на 8 марта с Алтая. Хоть какая-то радость.
Дома бессилие и мрак...
О. положили в больницу