Геленджик!!

Спонтанная сумасшедшая поездка.

С О., конечно же))))

Утро нервное и ругательное.

Устала от этого всего, общежитию давно пора разъезжаться.

Уехала в город, через О.

Вова к Стё.

И экстренные сборы: я приготовила обед, О. поменяла масло в двигателе и собрала нам наряды.

Приехала как стилист, переодела меня - стали одинаковые, по спорту.

И помчали!!!

Три часа за общением незаметны.

Прилетели, обзвонили отели, заехали в номер.

Гранатовое вино, много смеха - и вперёд!

А "Формула" не работает.

Караул.

Много ходили по набережной, нашли симпатичный клуб и танцевали.

В два ночи - домой. Голодные!! Искали круглосуточный магазин, до него, в отель, покушать и спаааать...

Нереальное количество движения, смеха, фото и видео!

А ещё букет цветов