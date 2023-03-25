Геленджик!!

Спонтанная сумасшедшая поездка.
С О., конечно же))))
Утро нервное и ругательное.
Устала от этого всего, общежитию давно пора разъезжаться.
Уехала в город, через О.
Вова к Стё.
И экстренные сборы: я приготовила обед, О. поменяла масло в двигателе и собрала нам наряды.
Приехала как стилист, переодела меня - стали одинаковые, по спорту.
И помчали!!!
Три часа за общением незаметны.
Прилетели, обзвонили отели, заехали в номер.
Гранатовое вино, много смеха - и вперёд!
А "Формула" не работает.
Караул.
Много ходили по набережной, нашли симпатичный клуб и танцевали.
В два ночи - домой. Голодные!! Искали круглосуточный магазин, до него, в отель, покушать и спаааать...
Нереальное количество движения, смеха, фото и видео!
А ещё букет цветов