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Геленджик!! by natalytry
Photo 1199

Геленджик!!

Спонтанная сумасшедшая поездка.
С О., конечно же))))
Утро нервное и ругательное.
Устала от этого всего, общежитию давно пора разъезжаться.
Уехала в город, через О.
Вова к Стё.
И экстренные сборы: я приготовила обед, О. поменяла масло в двигателе и собрала нам наряды.
Приехала как стилист, переодела меня - стали одинаковые, по спорту.
И помчали!!!
Три часа за общением незаметны.
Прилетели, обзвонили отели, заехали в номер.
Гранатовое вино, много смеха - и вперёд!
А "Формула" не работает.
Караул.
Много ходили по набережной, нашли симпатичный клуб и танцевали.
В два ночи - домой. Голодные!! Искали круглосуточный магазин, до него, в отель, покушать и спаааать...
Нереальное количество движения, смеха, фото и видео!
А ещё букет цветов
25th March 2023 25th Mar 23

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
329% complete

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