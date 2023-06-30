Вова с кашлем, подъем в 5-40. Он потом уснул, а мы - всё.
Сегодня намного лучше!
Утренняя бодрость и планы.
В магазин, с Милой увиделись.
Рр на обед прибегала.
Хочется быть дома, никуда не бежать.
Шила за машинкой, в тч апгрейд лилового вечернего платья. Ничего эта девочка не боится))) восхищаюсь.
О. нарисовала и раскрасила оч красиво муляж 1:1 будущего именинника, а ещё лицо распечатали. Очень круто получилось!!! И насмеялись.
Вечером попкорн и кино.
И ночное: Юля... Блок. Рр.
Почти успокоилась...
Таро понравилось