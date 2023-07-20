Подъем в 5 утра: кашляю. Всё, выспалась.

Но решила хотя бы настроение себе поднять. В сад...а там... Туман, тишина, всё в росе... Рай... Поснимала, достала камеру с макро кольцами. Внутри огонь!

Завтрак в беседке, красивая нарядилась и в КРД. Предварительно отсняла всё для отчёта в сзщ.

Сначала по делам О.: справки, всё получилось. Пока она занималась, я подготовила документы для отчёта. Приехали, сдали, победили!!!

И на Калинина.

А там качели каааак ухнули.

Нервно и неровно, да и обидно, если честно - ну что за отношение.

Пока всё выяснили, пока одно, второе..

Поехали домой, смс от Ал-дра. Решила, что надо всё же поговорить все моменты по работе обсудить, а то зависло и вообще... План диалога составлен.

Поговори, встретились на Душистой.

И домой...

О. написала петицию большую.

Вечером приехала РР, колонку починили. Вова на страже, очень долго не ложился.