Ранний подъем, ракета по пустому городу.
Приготовила завтрак и обед.
Звоню, чтобы проверить техжидкости: "Здаров". Понятно... В минус. В ноль.
Машину на осмотр на Галерею.
Звонок из школы: "Вове плохо, забирайте".
Опять...? Снова как слив - так что-то случается.
В шоке. Лечу.
Забираю, в итоге все норм, но... АМ в потоке отключается. Очки, открыть капот, реву, делаю.
Сделала. А на Лукьяненко - дым...
И я в истерику, в дикую.
Все, хватит меня на сегодня. Меня сегодня больше нет.
Пишу очередное: "Пока.."
Вечером успокоили... Тишиной, пониманием и тактильностью. Спасибо за это.