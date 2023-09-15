Ранний подъем, ракета по пустому городу.

Приготовила завтрак и обед.

Звоню, чтобы проверить техжидкости: "Здаров". Понятно... В минус. В ноль.

Машину на осмотр на Галерею.

Звонок из школы: "Вове плохо, забирайте".

Опять...? Снова как слив - так что-то случается.

В шоке. Лечу.

Забираю, в итоге все норм, но... АМ в потоке отключается. Очки, открыть капот, реву, делаю.

Сделала. А на Лукьяненко - дым...

И я в истерику, в дикую.

Все, хватит меня на сегодня. Меня сегодня больше нет.

Пишу очередное: "Пока.."

Вечером успокоили... Тишиной, пониманием и тактильностью. Спасибо за это.