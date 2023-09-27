Ну счастье же

Купила!! Купила!!!)))))

Сумасшедший день: утром с Кэтти на прогулку-тренировку, О. примчала ко мне.

Завтрак и в путь: четыре банкомата, собрать всю наличку.

Решили не гнать на подъемник - нет смысла, что мы там поймём?

Берём!))

О. доп скидку выбила, обожаааю))))

Я ей долг простила))

Договор купли-продажи составили, и вперёд!

К Оле перекус, потом на мойку - привести мою принцессу в идеал.

До флористического магазина, кайф))))

Насмеялись, сильные, счастливые!

Я на Калинина - полировка фар, обсудить резину.

Домой...

Выставила фото, миллион комплиментов!

Хотела полчаса поспать - не могу, энергии стооолько!!

На диагностику на подъемник на Калинина.

Мелочи подделать - и красотка будет.

Полный бак. Спасибо.

И вечером семейной бандой в ресторанчик - ууу сколько вкусного!!

Отметили покупку, счастливые и крайне сытые - домой.

Спасибо за день....