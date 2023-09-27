Ну счастье же

Купила!! Купила!!!)))))
Сумасшедший день: утром с Кэтти на прогулку-тренировку, О. примчала ко мне.
Завтрак и в путь: четыре банкомата, собрать всю наличку.
Решили не гнать на подъемник - нет смысла, что мы там поймём?
Берём!))
О. доп скидку выбила, обожаааю))))
Я ей долг простила))
Договор купли-продажи составили, и вперёд!
К Оле перекус, потом на мойку - привести мою принцессу в идеал.
До флористического магазина, кайф))))
Насмеялись, сильные, счастливые!
Я на Калинина - полировка фар, обсудить резину.
Домой...
Выставила фото, миллион комплиментов!
Хотела полчаса поспать - не могу, энергии стооолько!!
На диагностику на подъемник на Калинина.
Мелочи подделать - и красотка будет.
Полный бак. Спасибо.
И вечером семейной бандой в ресторанчик - ууу сколько вкусного!!
Отметили покупку, счастливые и крайне сытые - домой.
Спасибо за день....